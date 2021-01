Trading online: ecco dove investire oggi secondo gli esperti

La Spezia - Dopo un 2020 passato tra lockdown e isolamento sociale la speranza per un 2021 migliore è davvero tanta, soprattutto considerando il buon avvio dei programmi di vaccinazione. Qualora la circolazione del virus dovesse essere controllata si avrebbero grandi chances per la ripartenza dell’economia globale, con opportunità di crescita sui mercati azionari soprattutto per gli asset più penalizzati fino a questo momento.



Secondo molti analisti, il trend da tenere d’occhio è l’inversione di tendenza dai titoli growth alle azioni value, con molti investitori pronti a scommettere nel 2021 sulle performance dei titoli con un basso rapporto tra il prezzo della quotazione e gli utili. Il settore tecnologico dovrebbe continuare a performare bene anche quest’anno, tuttavia la crescita record del 2020 potrebbe subire un rallentamento spostando l’attenzione su altri comparti, in particolare energetico e turistico.



Con il prezzo record di Bitcoin le criptovalute sono ormai asset da valutare nelle proprie strategie di trading online, sia operando con orizzonti temporali di lungo termine, sia realizzando speculazioni di breve termine sulle oscillazioni delle quotazioni con i CFD. Da non sottovalutare è senza dubbio la green economy, infatti dopo la vittoria di Joe Biden i settori legati alla sostenibilità ambientale saranno beneficiati dalla nuova postura del neopresidente degli Stati Uniti, in linea con gli obiettivi europei del Green Deal e gli Accordi di Parigi.



Come costruire una strategia d’investimento di trading online

Il 2021 sarà probabilmente l’anno della svolta, con la possibile uscita dall’emergenza sanitaria e il tanto atteso controllo della pandemia di coronavirus. Investire in questo momento storico non è facile, ad ogni modo bisogna sempre partire dall’analisi tecnica e fondamentale, investendo prima di tutto nella formazione e nel potenziamento delle proprie conoscenze e competenze, per fare trading online in maniera consapevole e pianificare ogni operazioni in modo accurato.



Per farlo è possibile iniziare con le guide specializzate e gratuite proposte da E-conomy.it, portale web dove trovare risorse e contenuti di qualità su investimenti e trading spiegati (bene), per orientarsi nel mondo finanziario e migliorare le proprie capacità in modo semplice e veloce. Ovviamente è fondamentale acquisire le basi sull’analisi finanziaria, per monitorare i mercati e individuare gli asset più adatti ai propri obiettivi d’investimento, ma anche comprendere come interpretare notizie ed eventi che possono alterare le dinamiche dei prezzi.



Per questo motivo è essenziale rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie, studiare i nuovi settori ad alto potenziale di crescita e capire le tecnologie innovative che possono affermarsi e garantire opportunità concrete d’investimento. Senza dubbio è fondamentale gestire il rischio in maniera corretta, salvaguardando il capitale nel lungo periodo e mantenendo sempre un profilo prudente, concentrandosi sulla diversificazione e l’utilizzo di strumenti di protezione nel trading online come stop loss e take profit.



I titoli da monitorare nel mercato azionario

Per quanto riguarda la Borsa esistono alcuni titoli promettenti per il 2021, tra cui molti analisti indicano Tesla. L’azienda guidata da Elon Musk continua a battere ogni record, con una crescita della quotazione superiore al 670% negli ultimi 12 mesi, mentre si prepara alla conquista del mercato cinese dove la richiesta di auto elettriche di fascia medio/alta è molto forte. Diversi investitori vedono le azioni Tesla sopravvalutate, tuttavia non si tratta di un’impresa convenzionale e rimane tuttora uno dei migliori titoli in circolazione.



Da analizzare con attenzione è il boom dello shopping online avvenuto nel 2020, con prospettive di crescita anche per il 2021, un fenomeno che sta provocando una serie di cambiamenti. Naturalmente Amazon rimane il titolo più sicuro per investire nel commercio elettronico, ad ogni modo l’incremento del settore include anche aziende come FedEx, favorite dall’aumento delle richieste di consegne, Shopify, con sempre più imprenditori digitali che entrano in questo business, oppure fornitori di servizi cloud-based come Veeva Systems.



In vista di una possibile ripresa dell’economia mondiale i fari sono puntati sul settore energetico, i servizi e il turismo, con quotazioni ai minimi storici per le compagnie aeree, le grandi catene di hotel e le imprese che lavorano nel food and beverage. Un allentamento delle restrizioni sociali potrebbe rilanciare queste aziende rapidamente, offrendo ottime opportunità considerando i bassi prezzi di mercato disponibili oggi, sebbene sia fondamentale la massima prudenza e un’analisi approfondita delle potenzialità e della situazione finanziaria delle società quotate prima di investire.



Criptovalute e Forex: qual è l’opzione migliore?

Nel 2020 le criptovalute hanno conquistato una posizione dominante nel settore finanziario, in particolare grazie al boom della quotazione di Bitcoin in grado di superare i 40 mila dollari ad inizio gennaio. Non si tratta appena di Bitcoin, ma sono tutte le criptovalute ad essere al centro di un forte interesse da parte di istituzioni, investitori e aziende. Ciò riguarda soprattutto la tecnologia blockchain, capace di offrire enormi vantaggi ad imprese e governi nella gestione di transazioni e smart contract, per questo motivo sono in aumento i fondi d’investimento che stanno inserendo questi asset in portafoglio.



Allo stesso tempo il Forex rimane un mercato essenziale per i trader, con le politiche monetarie della FED che hanno causato una forte svalutazione del dollaro, una situazione che apre nuovi scenari per fare trading online sul cambio EUR/USD e gli altri cross valutari legati al biglietto verde. Ovviamente anche le scelte della BCE saranno cruciali per capire come investire nel Forex, con l’Unione Europea che vuole cercare di ridurre l’esposizione dell’economia UE all’influenza del dollaro americano.