Trading di borsa: come e quali azioni comprare

La Spezia - Il tradizionale mercato azionario è sempre una delle scelte principali degli investitori allettati dai potenziali profitti che potrebbero trarne se operano nella maniera corretta.



Prima di tutto, è bene selezionare le società più promettenti in termini economici, ponderando bene sulle strategie da applicare. Ciò significa che il trading online in Borsa richiede studio, attenzione e soprattutto il supporto degli strumenti finanziari giusti; in questo caso di piattaforme di trading professionali e regolamentate.



Si consiglia di dare un’occhiata ai link utili per la Borsa, in modo da avere una panoramica più ampia dei titoli probabilmente più remunerativi da poter inserire nel proprio piano di trading online.



Cosa sono le azioni?

Le azioni sono delle quote emesse da una società quotata in Borsa e, dunque, negoziabili sul mercato. Si tratta di strumenti finanziari il cui prezzo iniziale è legato al valore attribuito alla società che le ha messe in circolazione.



Nel momento in cui la società acquista valore e registra una vera e proprio crescita, allora anche il valore delle azioni aumenterà. In caso contrario, gli investitori decidono di vendere e il prezzo delle azioni ribassa.



Investire in azioni comporta dei rischi che, se analizzati e gestiti al meglio, possono sembrare marginali e poco rilevanti. Ciò significa che per raggiungere i risultati sperati, non bisogna sottovalutare i fattori che influenzano l’andamento delle aziende su cui si sta puntando, in modo da elaborare un’analisi tecnica e fondamentale accurata ed agire di conseguenza.



Acquistare azioni funziona, quindi, solo se il mercato rialza? La risposta non può che essere negativa. Attualmente, il trading online ha rivoluzionato le modalità con cui comprare azioni per ottenerne dei vantaggi personali.



Mercato azionario e CFD

I CFD (Contracts For Difference) sono gli strumenti più utilizzati per comprare azioni. Si tratta appunto di strumenti finanziari derivati che, funzionando come dei contratti, consentono all’investitore di speculare su un titolo senza acquistarlo direttamente. In effetti, lo scopo principale di un trader online è quello di ottenere profitti dalle frequenti oscillazioni di prezzo dei titoli stessi.



Il vantaggio principale dei CFD riguarda la doppia possibilità di rendimenti: è possibile investire sia al rialzo che al ribasso. Con una corretta previsione di mercato, un trader potrà attuare una strategia ribassista ed incrementare il capitale investito anche se la società vive una fase di mercato negativa.



Questi sono strumenti gratuiti; cioè le operazioni effettuate online mediante una piattaforma non prevedono commissioni. Ogni esperto del settore conviene col parere che fare trading online deve essere un’esperienza positiva e che non limiti i piccoli investitori indipendenti, per cui è importante selezionare un broker che non applica commissioni o costi di gestione per aprire un account ed accedere al mercato azionario.



Come comprare azioni?

Una volta compresi i vantaggi principali legati ai CFD, risulta importante chiarire che è possibile utilizzarli attraverso una piattaforma di trading apposita.



Per quanto la scelta possa apparire ampia, bisogna prestare particolarmente attenzione al broker a cui affidarsi. E’ necessario operare esclusivamente con piattaforme regolamentate e certificate, in modo da poter trarre il meglio dal mercato azionario.



Nel caso di traders europei, gli organi di riferimento sono la CySEC e la CONSOB, cioè enti che impongono il rispetto delle normative europee per la tutela e la salvaguardia degli investitori stessi.



I principianti non devono preoccuparsi, tali strumenti d’investimento appaiono semplici e chiari da utilizzare, in modo da non penalizzare coloro che partono da zero. Inoltre, si ribadisce che non c’è bisogno di pagare alcuna commissione e i depositi minimi variano in base alle proprie disponibilità economiche.



In conclusione, per avere chances concrete di vedere risultati anche se si è alle prime esperienze, è essenziali affidarsi a broker regolamentati e che operano per agevolare i propri utenti.



Quali azioni comprare?

Prima di accedere al mercato azionario è bene elaborare un corretto piano di trading. Tale attività finanziaria richiede l’uso di specifiche strategie e uno studio meticoloso per avere una gestione completa del proprio capitale.



Per tale motivo, si consiglia di studiare quelle che potrebbero essere le azioni emesse da società propense ad una crescita interna e con obiettivi ben chiari per affermarsi sul mercato.



Quando si opera nel mercato azionario è importante puntare alla diversificazione. In termini semplici, selezionare più aziende, operanti in settore differenti riduce le probabilità di rischio. Si tratta di una strategia semplice ma efficace per riequilibrare il proprio portafoglio ed iniziare ad affermarsi nel mondo del trading online.