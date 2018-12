Tra un anno la prima nave da crociera a metano sarà alla Spezia

La nuova ammiraglia Costa Smeralda debutterà qui il 15 novembre 2019.

La Spezia - Costa Crociere apre le prenotazioni per assicurarsi un posto nel viaggio inaugurale di Costa Smeralda. Il 3 novembre 2019 verrà celebratao a Savona la cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia, 180mila tonnellate di stazza lorda e 2.612 camere, attualmente in costruzione nel cantiere Meyer di Turku in Finlandia. Dal 9 novembre 2019 sino alla primavera del 2021, Costa Smeralda partirà da Savona ogni sabato per un itinerario di una settimana che toccherà anche Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia e la Spezia.



Sarà la prima nave da crociera per il mercato globale alimentata sia in porto che in mare aperto a LNG, il gas naturale liquido che sarà usato da tutta una nuova generazione di unità, e la prima di questo tipo a scalare il porto della Spezia. Costa Smeralda supererà il varco di ponente il 15 novembre 2019 inaugurando l'era di un combustibile che promette di abbattere i valori di inquinanti registrati dalla centralina di San Cipriano.