Tra Peracchini e la Cisl l´intesa si rinnova parlando del bilancio

La Spezia - I sindacati dei pensionati promuovono Peracchini. Ieri l’incontro tra UST-Cisl, FNP-Cisl e Adiconsum per la presentazione del bilancio dell’anno 2018. "Nell’incontro è emersa un'attenzione ai problemi sociali che si è concretizzata in decisioni operative dell’amministrazione che comportano l’esclusione generalizzata di aumenti di tasse e tributi in capo al comune capoluogo", scrive il sindacato di cui Peracchini è stato segretario per anni. "L’Imu e la Tari resteranno invariate con le relative agevolazioni sociali già presenti che tuteleranno l’intera fascia degli aventi diritto come lo scorso anno con l’invarianza della quota Isee. L’addizionale Irpef non subirà variazioni, mentre l’imposta di soggiorno, in termini contenuti per importo e durata, sarà devoluta alla pulizia e all’abbellimento della città. L’unica rilevante variazione, ma in termini del tutto positivi, vi sarà nei servizi a domanda individuale con una riduzione del 18% dei costi delle rette e delle mense scolastiche per le famiglie".



"Verrà posta la massima attenzione all’edilizia popolare con il recupero di circa 100 abitazioni esistenti da assegnare alle famiglie bisognose. E’ stata richiamata da parte sindacale, trovando disponibilità dal sindaco, anche l’attenzione sul mantenimento senza incrementi futuri delle attuali tariffe Acqua e Atc trovando disponibilità su questo versante in relazione ai poteri derivanti dalle quote di controllo o di partecipazione, con particolare riferimento al ruolo ed alle determinazioni dell’Ato Idrico territoriale.

Inoltre si sono toccati i temi più generali della povertà sociale, non autosufficienza, degli anziani, delle periferie e della sanità in relazione alla situazione economica generale trovando nell'amministrazione adeguata attenzione e sensibilità. E’ stato quindi un proficuo e positivo incontro che pone le basi per ulteriori forme partecipative e di confronto con l’ente locale sulle problematiche che interessano i lavoratori, i pensionati, e i cittadini-consumatori".