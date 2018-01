Tpl, Negro (Filt Cgil): "Peracchini convochi il tavolo con i sindacati"

“Non condividiamo le rotture di carico che costringono l’utente a cambiare più mezzi per raggiungere la destinazione, rendendo il tragitto più difficoltoso".

La Spezia - Si è tenuto stamane un incontro tra le organizzazioni sindacali e la Provincia della Spezia a seguito alla richiesta dei sindacati di arrivare a una proroga del contratto di servizio affidato ad Atc Esercizio in scadenza il 30 giugno. “La proroga evita scelte affrettate di affidamento- dicono Alessandro Negro, responsabile provinciale tpl per la Filt Cgil e la Rsa Atc Filt-Cgil - in un contesto di un quadro normativo complesso che ha portato ricorsi in tutta Italia a danno dei lavoratori e degli utenti; inoltre, consente di valutare la possibilità di dare il servizio direttamente in house.”



Dalla discussione è emerso che la legge Regionale prevede la possibilità di proroga al 31 dicembre 2018 per tutte le aziende liguri; la Provincia valuterà entro giugno, in considerazione del termine ultimo del 3 dicembre 2019 previsto dalla normativa Europea. “Abbiamo chiesto e ottenuto di partecipare ai tavoli che la Provincia terrà nei prossimi mesi con il Comune della Spezia e gli altri Comuni della Provincia - continua Negro - per valutare le risorse disponibili, le richieste dei vari territori e le priorità da mettere in atto. Stranamente, non era presente al tavolo il Comune della Spezia; quindi non abbiamo potuto affrontare nel merito le questioni con la nuova amministrazione cittadina che, da quanto appare dai giornali, sembra che vada avanti solo per spot senza avere le idee molto chiare.”



Conclude il dirigente sindacale: “Noi non condividiamo le rotture di carico che costringono l’utente (spesso persone anziane) a cambiare più mezzi per raggiungere la destinazione, rendendo il tragitto più difficoltoso. E pensiamo sia necessario creare parcheggi di interscambio a margine della città, con una viabilità che favorisca il tpl. Attendiamo ancora la convocazione del tavolo sul tpl con il Comune promesso dal Sindaco per confrontarci su tutti i temi più stringenti, a partire dal transito dei mezzi su piazza Verdi e a come dare una risposta alla nuova vocazione turistica della città.”