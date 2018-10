Tour della legalità, alla Spezia il film "Al massimo ribasso"

Una riflessione sulle gare di appalto nelle amministrazioni pubbliche in una pellicola da non perdere. All'iniziava parteciperanno alcune scolaresche di istituti superiori.

La Spezia - Una firma per rafforzare il protocollo per la difesa del lavoro e contro il massimo ribasso negli appalti e una giornata di sensibilizzazione. La firma tra sindacati, Alleanza delle cooperative è avvenuta questa mattina in Camera di commercio per la presentazione della tappa spezzina del "Tour della legalità". Il protocollo è stato redatto quattro anni fa e cerca di contrastare il massimo ribasso negli appalti e vuole garantire: la qualità dei servizi, l'occupazione, le tutele dei lavoratori, la salvaguardia delle imprese cooperative che operano nel rispetto dei contratti nazionali.



Nell'ambito del progetto "Agire La Legalità", promosso da Alleanza delle Cooperative, Camera di Commercio Riviera di Liguria e Università degli Studi di Genova, prende avvio in ottobre il Tour della Legalità. Il tema fa riferimento alla campagna nazionale "Massimo Ribasso Minimi Diritti" ed ai meccanismi delle gare di appalto nelle amministrazioni pubbliche. Il tour della legalità prevede la proiezione in tutte le provincie liguri del film: "Al massimo ribasso" di Riccardo Jacopino, prodotto dalla Cooperativa Arcobaleno di Torino. Alla Spezia l'iniziativa è organizzata con la collaborazione del Presidio di legalità, istituito presso la Camera di Commercio e costituito da Alleanza Cooperative, CGIL CISL UIL, Ispettorato del Lavoro.



La proiezione si terrà alla Spezia giovedì 18 ottobre, alle 10, al cinema li Nuovo. Prima della proiezione ci saranno brevi interventi di Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia; Enrico Casarino, per l'Alleanza delle Cooperative; Mirko Talamone, per Cgil, Cisul e Uil. All'iniziava parteciperanno alcune scolaresche di istituti superiori spezzini. L'ingresso è gratuito, tutti gli interessati sono invitati. Il 22 ottobre a Genova il tema verrà affrontato con il presidente dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), Raffaele Cantone, ospite dell'Università di Genova. Dal giugno scorso è attivo in Camera di Commercio (piazza Europa 16) lo sportello 'Presidio Legalità' per il contrasto alle false cooperative: lo sportello, attivo tutti i martedì dalle 15 alle 17 su appuntamento, informa e raccoglie, in forma strettamente riservata, segnalazioni di episodi di infiltrazione mafiose e malaffare.