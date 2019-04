Toti: "Dallo Spezzino molte soddisfazioni dal punto di vista economico"

Il presidente della Regione in visita ad Ameglia ha lodato l'attività di Sanlorenzo e i segnali arrivati dalla provincia: "Abbiamo molte idee per il 'miglio blu' della nautica".

La Spezia - “Dopo una mattinata trascorsa ad occuparci di crisi industriali con Piaggio e Bombardier mi fa piacere arrivare anche qui dove c'è un'azienda che espande la produzione, assume giovani e collabora alla tenuta idrogeologica del territorio. È un bel segnale”. Così oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del sopralluogo nel cantiere amegliese del Lotto 4 dove si sono conclusi i lavori per la realizzazione dell'argine che mette in sicurezza i residenti e consente a Sanlorenzo Spa di ampliare il proprio polo produttivo. “E' un onore avere qui e alla Spezia un'eccellenza produttiva non solo locale ma nazionale” ha detto rivolgendosi al direttore generale Ferruccio Rossi (con lui nella foto).



“Dal punto di vista economico – ha proseguito Toti – questa provincia sta dando molte soddisfazioni: il polo della nautica da diporto sta crescendo e i numeri anno dopo anno parlano addirittura di aumenti a due cifre. Il turismo, che è in parte collegato a questo tipo di industria, ha segnato in provincia un più 10% negli ultimi due mesi. Pochi giorni fa – ha proseguito Toti – abbiamo assegnato la gara per la nuova stazione crocieristica e con il sindaco Peracchini stiamo progettando un sacco di cose interessanti legate a quel “Miglio blu” nel quale i maggiori cantieri italiani della nautica hanno trovato una comoda dimora. Mi piacerebbe costruire qualcosa che anche visivamente creasse un segno identificativo di questo spazio nel quel si accumulano know-how, ricerca scientifica e occupazione. La Spezia ha vissuto in passato momenti complessi – ha concluso – ma da questo punto di vista oggi segna un benchmark positivo per la Liguria e Sanlorenzo ne è un ottimo esempio”.