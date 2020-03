Tornano i crocieristi e la città pensa agli effetti "coronavirus"

La Spezia - Giornata di crociera, mercato del venerdì "al pezzo" e tanto passaggio. Lo sfondo è un venerdì decisamente più mite nel secondo giorno di ordinanza per arginare i contagi del coronavirus. Mentre nella vicina Lunigiana i casi aumentano e scattano tutti i protocolli alla Spezia cittadini e turisti si godono lo scarico di settimane non prive di tensione, con l'aggiunta della notizia delle prossime dimissioni per primo caso spezzino.

Oggi, venerdì, è giorno di crociera e al terminal crociere i passeggeri sono sottoposti a bordyscan anche prima di scendere dalla nave. In caso si sintomi oppure temperatura sospetta si attiverebbero tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla nave e dal terminal. Le prime ore del mattino sono scivolate veloci su un cielo un po' sporcato dalle nubi e con qualche goccia di pioggia. Giacomo Erario direttore del terminal crociere spezzino spiega: "A bordo sono presenti 4mila passeggeri. E all'infopoint i visitatori hanno chiesto le Cinque Terre, Porto Venere e il centro storico per fare shopping. Tutto ha funzionato in maniera regolare".

A bordo di Costa Smeralda, attraccata oggi alla Spezia, si parlano almeno sessanta lingue differenti. E di tanti turisti, molti hanno approfittato della mattinata in centro per fare shopping e qualche regalo. Parlano francese, tedesco, inglese e russo. Qualcuno si è spinto fino alla prima periferia e altri sono andati alla scoperta della cattedrale di Cristo Re.

Buon flusso anche alle Cinque Terre dove nelle stazioni sono in corso le periodiche sanificazioni degli ambienti. Si lavora dunque nelle zone "tipiche" dei crocieristi.



Tornando alla Spezia la presenza della nave in città allenta la pressione, almeno per il colpo d'occhio, anche se qualche grattacapo arriva per le scuole chiuse e la notte bianca di San Giuseppe salterà. Senza dimenticare poi la questione delle tasse da pagare per l'occupazione del suolo pubblico, già arrivata a qualche ambulante del Mercato del venerdì.

"Abbiamo visto un po' di movimento rispetto agli altri giorni - spiegano dalla gioielleria Pasqualini -. Rispetto alle scorse settimane qualcosa si muove. Per la Fiera, il dato di fatto è che la città non sarà bloccata".

"L'assenza della fiera - dal negozio di abbigliamento Pandora's box - dà un grande dispiacere a livello personale ma se le regole ci sono vanno rispettate. Per questi giorni osserviamo con attenzione la situazione, mettiamoci tutto il nostro ottimismo, e speriamo che tutto torni al più presto alla normalità".

Facendo un salto al mercato del venerdì c'è un po' di preoccupazione. "La gente gira molto meno - racconta un ambulante - ma si può dire che è un effetto del coronavirus senza alcun dubbio. Molti hanno paura e non girano".

"Questa mattina - raccontano dal banco di Benedetta - abbiamo visto passare i crocieristi che però non si sono fermati. In questa delicata fase noi abbiamo una serie di preoccupazioni: alcuni di noi hanno già ricevuto la richiesta per il pagamento del suolo pubblico per la fiera. Vorremmo un po' di chiarezza".

Incertezze, dunque. Dal tabacchino di Elisabetta raccontano: "E' chiaro che l'assenza della fiera, da spezzina, è un grandissimo dispiacere. Ma se ci sono delle norme da seguire quella è la priorità. Oggi un po' di passaggio c'è stato ma in questi giorni tra ordinanze, decreti e scuole chiuse stiamo cambiando un po' lo stile di vita: con gli istituti aperti alle 9 del mattino eravamo già nel pieno del lavoro. Oggi con questa situazione se ne riparla ben dopo le 10. Sono sincera comunque se avessi spento prima la televisione forse guarderei con meno apprensione tutta la situazione".

Infine dal negozio del centro storico Why not raccontano: "Il passaggio c'è, penso che per quanto riguarda la fiera per la tipologia del negozio il danno viene creato dall'assenza della notte bianca. Di fortissimo richiamo per la clientela trasversale che abbiamo. ",