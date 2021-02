Torna alle Terrazze la raccolta alimentare della Croce rossa

La Spezia - Ritorna l'iniziativa della raccolta alimentare presso il centro commerciale Le Terrazze, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana della Spezia, volta a sostenere le fasce più deboli della popolazione e le famiglie in difficoltà economica, soprattutto in questo particolare periodo di emergenza. Il primo appuntamento di quest’anno sarà giovedì 4 febbraio 2021 dalle ore 09.00 alle 20.00.



I volontari della CRI saranno presenti all’Ipercoop del centro commerciale presso lo stand dedicato al piano 0 per raccogliere alimenti a lunga conservazione come latte, olio, farina, zucchero e biscotti, oltre a omogeneizzati, pannolini e latte per bambini, particolarmente richiesti dalle famiglie.

Grazie a questa iniziativa, i clienti de Le Terrazze potranno contribuire, con un piccolo gesto di generosità, a sostenere l’attività del centro di distribuzione viveri della Croce Rossa di via Bologna.