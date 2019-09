Tonic: "Estranei al rapporto di lavoro con gli addetti delle pulizie in sciopero"

La Spezia - In risposta all'articolo pubblicato da CDS venerdì pomeriggio, Fitnet, titolare del marchio Tonic, sottolinea come "la società sportiva che gestisce il Club Tonic della Spezia ha un regolare accordo con la società Grv la quale si occupa della pulizia dei locali: si ignorano e non si conoscono i rapporti e le pendenze (eventuali) tra la detta GRV e gli "addetti alle pulizie". Pendenze che, se rispondenti al vero, non sono attribuibili a Tonic".



Fitnet ribadisce "la totale estraneità del marchio Tonic con il rapporto di lavori con gli addetti di cui all'articolo e, giova ribadirlo, ignora e non conosce lo stato di pagamento (o meno) dei loro stipendi".