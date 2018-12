The Alliance "dimezza" l'Italia, ma la Spezia c'è

Il network formato da Hapag-Lloyd, One e Yang Ming non toccherà più i porti di Livorno e Salerno dal 2019. La Liguria però rimane con Genova e il porto spezzino.

La Spezia - Il consorzio armatoriale THE Alliance, che è costituito dalla compagnia di navigazione tedesca Hapag- Lloyd, da quella giapponese Ocean Network Express (ONE) e dalla taiwanese Yang Ming, ha presentato oggi la configurazione del proprio network di servizi di linea per il 2019

Rispetto alla struttura della rete di servizi containerizzati programmata da THE Alliance per il 2018, dalle rotte pianificate dal consorzio per il prossimo anno risultano fissati un minor numero di toccate ai porti italiani.



Genova e la Spezia continueranno ad essere toccati dalle portacontainer utilizzate nel servizio MD2 e il solo porto del capoluogo ligure sarà scalato dal servizio MD1 che collega anch'esso l'Asia con il Mediterraneo (bacino occidentale). Nessun altro porto italiano è presente nella programmazione generale 2019 di THE Alliance. Escono quindi dal giro sia Livorno che Salerno.