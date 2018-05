Terzo avviso del Programma interreg Italia-Francia Marittimo, 42 milioni sul piatto

La Spezia - Domani, mercoledì 9 maggio, a partire dalle 9.30, presso l’area ex Fitram in Via del Canaletto 100, avrà luogo l’evento regionale di presentazione del terzo Avviso del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.



I lavori saranno aperti alle 9.45 dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti. Di seguito avrà luogo la presentazione del terzo Avviso e degli specifici Assi e Lotti di riferimento, a cura dell’Autorità di Gestione del Programma. Alla presentazione del bando seguirà poi un workshop specifico sull’Asse 4 lotto 1 “Servizi per l’impiego e la mobilità”.



Questo terzo avviso mette a disposizione oltre 42 milioni di euro, ed è aperto alla presentazione di progetti semplici e strategici integrati tematici sui temi del rischio incendi, della sicurezza della navigazione, della tutela e promozione del patrimonio naturale e culturale, dello sviluppo di reti transfrontaliere dei servizi per l’impiego e promozione della mobilità transfrontaliera degli studenti.



Il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i territori di 2 Stati membri e coinvolge la Liguria, la Sardegna, le 5 province della costa Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto), la Corsica e i dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).



Il bando si rivolge a organismi pubblici e privati organizzati in partenariati transfrontalieri, che possono candidare la loro idea progettuale in modalità online sulla piattaforma del Programma entro il 17 luglio 2018.



Le conclusioni (alle 12 circa) saranno a cura dell’Assessore Genziana Giacomelli, vice sindaco e assessore allo Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie del Comune della Spezia.



Il testo completo dell’Avviso è scaricabile dal sito www.interreg-maritime.eu/3_avviso



Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al link presente sulla pagina web dell’evento http://interreg-maritime.eu/it/-/la-spezia-presentazione-del-iii-avviso