Terza asta per il bacino di carenaggio di Muggiano

La Spezia - Ritorna all'asta per la terza volta il bacino di carenaggio che ha ospitato la costruzione degli scafi dello stabilimento Fincantieri di Muggiano negli ultimi 45 anni.

Il bandimento del primo incanto del 15 febbraio scorso (leggi qui) con un prezzo a base d'asta pari a 7,6 milioni di euro, così come il secondo, l'11 aprile, con un valore minimo fissato a 6 milioni e 840mila euro, è andato deserto e il prossimo 15 giugno andrà in scena nella Sala Gottelli della Provincia il terzo tentativo di vendita da parte del Consorzio per il bacino di carenaggio della Spezia, società costituita da Comune della Spezia, Camera di commercio e la stessa Provincia posta in liquidazione dal 2017.

Il prezzo a base d'asta sarà di 6 milioni e 156mila euro e il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 12 del 12 giugno. L'eventuale aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete in aumento.



Nel caso in cui anche la terza asta dovesse andare deserta il liquidatore del consorzio, ovvero il dirigente della Provincia, Marco Casarino, dovrà procedere con la trattativa diretta con le aziende che si dimostreranno interessate.