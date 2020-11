Termomeccanica, Uilm secondo sindacato in azienda

La Spezia - Rinnovo della Rsu Termomeccanica della Spezia. In una nota della Uilm si legge: "La Uilm conquista 4 seggi su 9 e si colloca come secondo sindacato in termini di preferenze in azienda. Rispetto alle precedenti elezioni la Uilm conquista un seggio in più e cresce in termini di consenso. Eccellente risultato anche nella elezione degli Rls dove la Uilm ottiene due seggi su tre, risultando prima in termini di consensi e di rappresentanti. Questi risultati premiano il lavoro e la coerenza della nostra Organizzazione, orientata da sempre alla tutela dei lavoratori. Ai nostri delegati eletti Gianpaolo Guerri, Giuliano Cozzani, Federica Ferrari ed Emanuele Corbani ed agli altri candidati che hanno dato il loro fondamentale contributo, la Segreteria Uilm La Spezia esprime i complimenti per l’ottimo risultato ottenuto".

"Altrettanto importante - conclude la nota - è anche l’elezione di Gianpaolo Guerri e Giuliano Cozzani quali Rls, perché la sicurezza sul lavoro è uno dei temi fondamentali nell’azione sindacale della Uilm e questo risultato rappresenta il giusto riconoscimento al lavoro dei nostri delegati. A tutta la nuova Rsu eletta vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della segreteria Uilm della Spezia".