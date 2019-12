Terminal del Golfo, imbarcato il quinto magnete prodotto da Asg

La Spezia - Più di venti gli uomini impiegati, cinque aziende coinvolte, due carrelli SPMT e venti mezzi di assistenza uniti a due gru di ultima generazione che hanno simultaneamente alzato e poi posizionato in stiva il prezioso carico: sono questi i numeri del trasporto eccezionale che ha portato all'imbarco al Terminal del Golfo del quinto magnete superconduttivo (TF COIL) prodotto da Asg Superconductors per il progetto Iter in fase di costruzione a Saint Paul Lez Durance, nel Sud della Francia.



Alla presenza della presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Carla Roncallo, e del presidente del Gruppo Tarros, Alberto Musso, il magnete è stato imbarcato il magnete prodotto dalla società della famiglia Malacalza nello stabilimento della Spezia. Master Projects and Logistics, società del Gruppo Tarros, ha gestito le operazioni di trasporto nella notte e successivamente curato l’imbarco presso il Terminal del Golfo. L’operazione è stata curata da Master Project and Logistics, da CMS e dal Terminal del Golfo, tutte società del Gruppo Tarros.



“Si tratta di una operazione complessa - ha commentato Musso - visto la tipologia e il valore del materiale trasportato. Siamo molto contenti che ASG Superconductors ci abbia affidato questo carico così prezioso: tutto ciò dimostra il livello di competenza raggiunto dalle nostre persone, ma soprattutto come la sinergia tra diverse aziende del nostro Gruppo sia il valore aggiunto che oggi Tarros può offrire al mercato”.

"Un’attività altamente specializzata e di nicchia - ha aggiunto Roncallo -, ma davvero preziosa per il nostro porto, egregiamente svolta da un operatore come Tarros, che rappresenta una eccellenza in questo settore di cui siamo orgogliosi”.