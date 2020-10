Terminal del Golfo, il Comune proroga la concessione sino al 2028

La Spezia - E' stata rinnovata dal Comune della Spezia la concessione a favore del Terminal del Golfo per l'utilizzo di due aree presenti nel quartiere di Fossamastra per movimentazione e stoccaggio container, per accesso ai depositi e per parcheggio per i dipendenti e per clienti della società. Si tratta di un appezzamento di oltre 9mila metri quadrati che corre lungo Via delle Casermette e attraverso il quale è possibile l'accesso agli uffici amministrativi e al gate principale e di un'altra area di quasi 6mila metri quadrati utilizzata come piazzale per i container e per i posti auto.



I due terreni facevano parte insieme ad altri della concessione che Terminal del Golfo aveva ottenuto dall'amministrazione comunale nel 2014 sino al 2022 e oggi sono rimasti gli unici in concessione, mentre la restante parte delle aree è stata oggetto di permuta a favore di Tarros-Nora nel luglio del 2019, al termine di un iter di approvazione del progetto di trasformazione e riqualificazione dell'intera zona da parte del terminalista (leggi qui).

Pertanto le parti hanno avviato le pratiche per una nuova concessione di nove anni, proprio a decorrere dal luglio 2019.

Ieri il settore Patrimonio di Palazzo civico ha approvato il contratto di concessione per nove anni, sino al 2028 per un canone annuo di 21.352 euro da pagare trimestralmente.