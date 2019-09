Terminal Crociere: iscrizione al registro del Codice della Navigazione

La Spezia - Per poter effettuare servizi nelle areee demaniali marittime, nelle quali rientrano anche il Terminal Crociere di Largo Fiorillo e le aree prospicienti, è necessario che le aziende operanti all'interno effettuino "l'iscrizione nel registro delle aziende autorizzate allo svolgimento di attività aziendali ai sensi dell’Art.68 del Codice della Navigazione". Tale registro è tenuto dalla locale Autorità di Sistema Portuale e l'iscrizione è possibile attraverso il seguente link: https://www.adspmarligureorientale.it/servizi-on-line/art-68/. Allo stesso link sono indicati anche i recapiti (telefonici, email, Pec, ...) per avere chiarimenti circa la procedura di iscrizione. Confartigianato La Spezia invita a procedere in questo senso al fine di essere conformi alla normativa in questione durante i controlli. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Area Sindacale Confartigianato, tel. 0187.286652.