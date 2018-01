Tenici gestione rifiuti, corso di formazione con Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia informa che dal 16 Ottobre 2017 tutti i nuovi aspiranti Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti, nonché tutti coloro già in carica (se desiderano ricoprire l’incarico di nuove categorie di gestione rifiuti, o anche solo aumentarne le classi di iscrizione), dovranno superare un esame di abilitazione in sessioni regionali. Per superare con successo tale esame, Confartigianato organizza un percorso di studio finalizzato a formare e preparare i candidati a sostenere i quiz previsti dalla normativa. Il corso servirà per conseguire le categorie del trasporto di rifiuti: categoria 1, raccolta e trasporto di rifiuti urbani; categoria 4, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; categoria 5, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Il corso, che si attiverà con un minimo di 8 partecipanti, avrà inizio il prossimo 23 Gennaio, ed è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un diploma di scuola media superiore, desiderano entrare nel campo della “gestione dei rifiuti” e diventare responsabili tecnici. Il titolo, una volta conseguito è valido in tutt'Italia. Anche chi è già Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti in carica alla data di entrata in vigore delle nuove norme, è chiamato a sostenere le verifiche se desidera ricoprire l’incarico in nuove categorie di gestione rifiuti, o anche solo aumentarne le classi di iscrizione. Il corso di preparazione all'esame prevede un modulo comune a tutte le categorie, di 40 ore, nel quale saranno analizzati ed approfonditi gli argomenti che dovranno essere conosciuti dai Responsabili Tecnici di qualunque categoria: legislazione dei rifiuti, italiana ed europea; quadro delle responsabilità e delle competenze; compiti ed adempimenti dell’Albo; sicurezza del lavoro; certificazioni ambientali. Successivamente è previsto un modulo di specializzazione di 20 ore, per le categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi): normativa sull’autotrasporto; normativa sul trasporto dei rifiuti; normativa sulla circolazione dei veicoli; normativa sul trasporto di merci pericolose (ADR); comportamento in caso di incidente. Per iscriversi è necessario telefonare all'Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187.286648-32 oppure mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it