Tengono i ricavi di Sanlorenzo grazie all'Asia Pacifica e all'America

La Spezia - Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht consolidati pari a 457,7 milioni di Euro, in crescita

dello 0,4% rispetto al 2019, trainati dal significativo incremento degli ordini dall’area dell'Asia Pacifica e dalle Americhe. Questi i risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2020 per Sanlorenzo, che dichiara una posizione finanziaria netta pari a 3,8 milioni di Euro

di cassa, rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a 5,1 milioni di Euro al 30 settembre 2020 e 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, a seguito dell’IPO.

"I risultati del 2020, oltre le stime in un contesto estremamente complesso, sono l’ennesima prova dell’efficacia e della resilienza del modello di business di Sanlorenzo e della forza del brand; non solo la tenuta dei ricavi, ma anche e soprattutto il significativo incremento della marginalità operativa. Da sottolineare la sostanziale tenuta del portafoglio ordini a 408,8 milioni di Euro in considerazione delle oggettive difficoltà negli spostamenti e della cancellazione di tutti i saloni nautici nel mondo, salvo quelli di Genova e Fort Lauderdale. La solidità del backlog è rappresentata dalla vendita a clienti finali per oltre il 94%. Ulteriore elemento rassicurante anche in prospettiva è la forte accelerazione nella raccolta ordini registrata nell’ultimo trimestre. Questa, unita alla positiva dinamica del mercato e al successo riscontrato dai quattro nuovi modelli lanciati come da programma nel corso dell’anno, ci permette di guardare con fiducia al 2021".

La divisione yacht ha generato ricavi nettinNuovo per 292,8 milioni di Euro, pari al 64,0% del totale, registrando un aumento dell’1,0% rispetto al 2019, supportato dalle vendite di yacht di maggiori dimensioni. I ricavi netti nuovo della divisione superyacht ammontano a 135,8 milioni di Euro, pari al 29,7% del totale, in flessione del 9,5% rispetto al 2019, per effetto delle misure restrittive sugli spostamenti, che hanno rallentato la validazione degli avanzamenti produttivi da parte di surveyor e owner’s representative, figure tipiche nella

costruzione di yacht di più grandi dimensioni. La divisione Bluegame ha registrato ricavi netti nuovo per 29,1 milioni di Euro, pari al 6,4% del totale e in crescita dell’82,3% rispetto al 2019, grazie agli ottimi risultati di vendita della nuova linea BGX, con l’introduzione del

secondo modello BGX60, lanciato nel 2020.