Tatuaggi, carrelli, Haccp e primo soccorso: tempo di formazione con Cna

La Spezia - Con l’autunno sono numerosi i corsi di formazione e aggiornamento di Cna Ecipa La Spezia in partenza nella sede della Cna della Spezia in via Padre Giuliani 6 o presso aziende associate che mettono a disposizione i propri spazi e le proprie attrezzature.



Ecco il calendario:



- AGGIORNAMENTO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI, con inizio lunedì 7 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede di Italnolo in Via Pecorina 111 a Sarzana;



- HACCP, con inizio martedì 8 ottobre alle 14.30 nella sede CNA LA SPEZIA Via Padre Giuliani 6;



- AGGIORNAMENTO HACCP, con inizio martedì 8 ottobre dalle 14.30 nella sede CNA LA SPEZIA Via Padre Giuliani 6;



- PRIMO SOCCORSO, con inizio martedì 15 ottobre alle 17 nella sede CNA LA SPEZIA Via Padre Giuliani 6;



- AGGIORNAMENTO TRIENNALE PRIMO SOCCORSO, con inizio martedì 22 ottobre dalle 17 alle 21 nella sede CNA LA SPEZIA via Padre Giuliani 6;



- TATUAGGI PIERCING E TRUCCO PERMANENTE con inizio lunedì 21 ottobre alle 14.30 nella sede CNA LA SPEZIA Via Padre Giuliani 6.



Per qualsiasi informazioni contattare gli uffici CNA Ecipa La Spezia di via Padre Giuliani 6.



mail: ecipa@sp.cna.it Tel: 0187.598076