Tassa di soggiorno troppo alta, confronto Fiap-Confartigianato

La Spezia - Il nuovo consiglio provinciale della Fiaip La Spezia composto dalla Presidente Valeria Ricci, la segretaria Milena Rosa, il vicepresidente Maurizio Sighinolfi, la delegata alla formazione, Gloriana Sobrero, la delegata al settore estero-turismo, Roberta Luchesini, la delegata alla contrattazione collettiva Roberta Occhiuto, il delegato alla mediazione creditizia, Ambrogio Battezzati, ha incontrato nei giorni scorsi il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli per confrontarsi sulle tematiche riguardanti il mondo immobiliare e il settore turistico.



Il settore immobiliare-turistico è senza dubbio in grande espansione nel territorio; molti investono per aprire strutture ricettive extra alberghiere e non sono pochi i turisti che vogliono investire alla Spezia innamorandosi delle bellezze della provincia: le Cinque Terre, la Riviera, il Golfo, Porto Venere, Lerici, la Val di Magra. Il direttivo Fiap si è soffermato sull'aumento della tassa di soggiorno da parte del Comune della Spezia ritenendo la stessa troppo alta e penalizzante per chi negli ultimi anni ha investito nel settore. Ambrogio Battezzati ha inoltre esposto il lavoro svolto da Auxilia e le difficoltà di accesso al credito che non agevolano la ripresa del mercato immobiliare.



All'incontro era presente anche il neo eletto presidente regionale Fiap, Matteo Montanari che ha analizzato l'andamento delle vendite nelle varie provincie liguri e chiesto al direttore Menchelli l'appoggio ricambiato, per far partire il corso abilitante all'esame di agente immobiliare, che al momento si svolge solo presso la Confartigianato La Spezia, anche nelle altre provincie liguri. Un rapporto forte e consolidato oramai da anni tra Confartigianato e Fiap che sta dando frutti positivi in termini di soci, servizi, convenzioni e idee ad una categoria, quella degli agenti immobiliari, dinamica ed essenziale per lo sviluppo del territorio.