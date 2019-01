Tassa di soggiorno, fumata grigia al termine dell'incontro tra il Comune e le associazioni

La Spezia - E' stata aggiornata ai prossimi giorni la riunione che si è svolta questa mattina tra le associazioni di categoria che operano nel settore turistico e l'assessore al Turismo Paolo Asti, in rappresentanza dell'amministrazione comunale spezzina. All'ordine del giorno c'era il perfezionamento dell'accordo per l'utilizzo del 60 per cento degli introiti che Palazzo Civico riceve dal pagamento della tassa di soggiorno da parte dei turisti che pernottano nelle strutture del territorio cittadino.



Sul piatto il Comune dovrebbe mettere qualcosa come 960mila euro, essendo di ben 1,6 milioni la consistenza del tesoretto che deriva dall'imposta turistica. Tra le voci di impiego certe ci sono i 30mila euro annui che costituiscono la quota spezzina per le spese di gestione della nascente Dmo. L'obiettivo dell'incontro di questa mattina era quello di trovare l'accordo sulla programmazione dell'utilizzo delle altre risorse per la quale le associazioni hanno chiesto riscontri dettagliati. Risposte che solo il sindaco Pierluigi Peracchini, in quanto titolare alla delega al Bilancio, può dare. Per questo nei prossimi giorni si svolgerà un secondo incontro al quale prenderà parte anche il primo cittadino.