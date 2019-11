Tarros Portugal festeggia dieci anni di attività

La Spezia - Era il 2 novembre 2009 quando la M/V “Vento di Maestrale” entrava nel porto di Setubal. Oggi Tarros festeggia con i propri clienti i 10 anni di attività della Linea che collega direttamente il Portogallo e il Mediterraneo. Questo servizio ha contribuito ad affermare il porto di Setubal nel trasporto containerizzato, diventando così un punto di riferimento per il commercio nel Mediterraneo.



Dal 2009 ad oggi il servizio Tarros per il Portogallo si è evoluto, è partito infatti con navi con capacità di circa 700 teus ed arrivato, oggi, con navi con capacità 1200, evidenziando così un chiaro segnale di sviluppo e di efficienza.



Al fine di offrire ai clienti un servizio sempre più efficiente nel 2013 è stata creata Tarros Portugal, con un team dedicato al mercato portoghese in grado di sviluppare servizi per tutto il territorio. Tutto questo si è concretizzato e rafforzato, nel 2018, con l’apertura di un nuovo scalo diretto a Leixèes.



Durante questi anni il Gruppo Tarros ha continuato a crescere e ad investire nel mercato portoghese.

Rui D’Orey, CEO Horizon View:” Devo ringraziare il Gruppo Tarros per il lavoro e per i continui investimenti in Portogallo. Devo, inoltre, ringraziare, The Navigator Company per la loro fiducia in questo progetto. Senza il supporto di Navigator, l'avvio e la continuità della linea non sarebbero stati possibili. Ringraziamo i nostri clienti e l'amministrazione del porto Setubal e Sesimbra, YILPORT Set-bal, e tutti coloro che hanno aiutato con decisione in questo percorso di 10 anni. Ogni celebrazione del passato ha gli occhi puntati sul futuro e grazie al suo Network, Tarros, sarà in grado di offrire soluzioni al passo con i tempi".



Danilo Ricci, General Manager Tarros : “Nel corso di questi anni abbiamo trasportato molte migliaia di teus da e per il Portogallo, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo economico del Paese. Ma non solo: soltanto sulla tratta dal Portogallo all’Italia negli ultimi cinque anni, grazie alle nostre navi, abbiamo risparmiato oltre 10 mila tonnellate di co2. Da sempre cerchiamo di offrire soluzioni innovative ai nostri clienti, clienti che hanno sempre ripagato il nostro impegno”



Alberto Musso, presidente Gruppo Tarros: “Tarros nasce sul mare ed in mare ha sviluppato i suoi 191 anni di attività. Ogni giorno Tarros, grazie al lavoro dei suoi 600 dipendenti, collega con le sue navi ed i suoi mezzi le diverse sponde del Mediterraneo, 16 paesi, 30 porti e oltre 300 milioni di abitanti. Il Portogallo da sempre rappresenta per noi un’area importante su cui continuare per offrire soluzioni ai nostri clienti. Infatti, sostenibilità, qualità e soluzioni saranno le parole future della nostra azienda.”