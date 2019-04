La Spezia - L'Ufficio Credito Confartigianato informa che la Regione Liguria ha pubblicato un bando di 700.000 euro dedicato alle aziende per lo sviluppo di servizi turistici innovativi e collegati al prodotto. La Regione vuole promuovere iniziative finalizzate alla creazione o al miglioramento di servizi turistici che risultino inseribili in specifici segmenti di mercato, rafforzando l’offerta esistente e proponendo esperienze diversificate in un sistema integrato che agevoli il turista nella fruizione della vacanza sul territorio. Il Bando prevede un finanziamento a tasso agevolato al 1,25%, fino all'80% dell'intervento, senza alcuna garanzia, da rimborsare in cinque anni. L'importo dell'intervento potrà variare da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000. Il progetto deve essere presentato in partnership con altre due imprese, oppure le reti di imprese-soggetto e i consorzi già costituiti. e sostenuto da una lettera di sostegno da parte di un'Associazione di Categoria. L'apertura del bando è stabilita il 16 aprile 2019, la chiusura il 16 luglio 2019. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo Sportello credito Confartigianato: Marco Vignudelli, Tel. 0187.286653 – cell. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it oppure Alessandro Rolla Tel. 0187.730938 – cell. 347.2348573 - e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it