Supplemento di pensione, tutte le informazioni con Inapa

La Spezia - Sei andato in pensione 5 anni fa? Hai già chiesto il supplemento? Lo sportello del Patronato Inapa è a disposizione per informazioni e per presentare la domanda.



Il supplemento di pensione è quel ricalcolo che viene effettuato su pensioni già liquidate in virtù del fatto che il pensionato abbia ripreso a lavorare dopo il pensionamento e abbia quindi continuato a versare contributi all’Inps. Accade molto spesso nel mondo del lavoro autonomo, o perché il pensionato non vuole uscire completamente dal mondo del lavoro, o perché

l’azienda stessa gli richiede un ulteriore aiuto nell'affiancamento. Il Patronato Inapa evidenzia, che diversamente da quanto pensano in molti, il supplemento non è riconosciuto d’ufficio dall’Inps, ma è azionabile su domanda specifica dell’interessato.

La norma prevede che questo ricalcolo possa essere chiesto, a prescindere da quanto effettivamente il soggetto abbia lavorato, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, oppure dopo 2 anni se si è già compiuta l’età necessaria per la pensione di vecchiaia prevista nella relativa gestione.

Solitamente la domanda di supplemento porta ad un aumento dell’importo percepito.

Per poter verificare la tua posizione contatta subito il Patronato INAPA Confartigianato, tel. 0187.286624-68.