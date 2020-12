Superbonus, da Crédit Agricole soluzioni per privati e aziende

La Spezia - Processi e una piattaforma dedicata già completamente operativi, una consulenza specializzata per i clienti, grazie anche al supporto di una rete di specialisti sul territorio, accordi di filiera. Sono queste le principali iniziative messe in campo da Crédit Agricole Italia per supportare la clientela che intende beneficiare delle recenti misure introdotte dal Decreto Rilancio. Il Decreto, infatti, mette a disposizione interessanti opportunità per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e antisismica, prevedendo l’ampliamento delle agevolazioni fiscali fino al 110%, con la possibilità di scegliere come usufruirne tra Detrazione fiscale, Sconto in fattura, o cessione del credito. In materia di Superbonus 110%, Ecobonus ed altri bonus fiscali "edilizi" son previsti finanziamenti dedicati per coprire il costo dei lavori in attesa di ricevere il rimborso e anche la possibilità di cedere alla Banca il Credito d’imposta (da 5 a 10 anni), senza dover attendere il recupero delle detrazioni fiscali tramite le quote annuali previste dalla normativa. Crédit Agricole offre inoltre ai propri clienti un supporto per semplificare il processo di raccolta, verifica ed eventuale certificazione della documentazione necessaria a trasferire alla Banca il credito maturato, garantendo l’accesso gratuito ad una piattaforma costruita ad hoc. Nel caso in cui il cliente non abbia già un professionista di fiducia, potrà inoltre avvalersi del servizio di tutoring/consulenza specialistica durante tutto il percorso per la generazione del bonus fiscale, messo a disposizione dalla Banca tramite la piattaforma partner.



Per quanto riguarda le aziende, Crédit Agricole Italia ha sottoscritto un accordo con ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), con l’obiettivo di supportare il settore delle costruzioni e offrire agli associati soluzioni dedicate, in grado di favorire il rilancio del comparto. Il Gruppo Bancario ha poi siglato un accordo con i principali confidi nazionali e territoriali, lanciando l’iniziativa “Fidi di cantiere”, dedicata al sostegno delle aziende del settore edilizio. Grazie a questo accordo, Crédit Agricole Italia mette a disposizione delle imprese consorziate un plafond di 200 milioni di euro, utilizzabile tramite anticipi su contratto, per l’avvio dei lavori di ristrutturazione degli immobili con le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio. Le facilitazioni saranno assistite da garanzia consortile almeno pari all’80%.