Superbonus 110%: Confartigianato apre uno sportello ad hoc

La Spezia - Per facilitare aziende, professionisti e cittadini nell’aderire al Superbonus 110% per la riqualificazione energetica delle abitazioni Confartigianato La Spezia ha aperto un apposito sportello coordinato da Marco Vignudelli che risponderà telefonicamente e su appuntamento tutte le mattine dalle 9 alle 12,30. Scopo del servizio non è sostituirsi ai professionisti, ma facilitare cittadini, amministratori e aziende che intendono usufruire di questa opportunità, aiutandoli ad orientarsi in una normativa complessa, distinguendo ad esempio tra interventi trainanti e interventi trainati, tra detrazioni fiscali, sconto in fattura o cessione del credito. Fornendo insomma tutte le informazioni necessarie, caso per caso.



E' possibile beneficiare del Superbonus 110% portando in detrazione nella dichiarazione dei redditi, un importo pari alla somma impiegata per i lavori più il 10% in 5 anni; chiedere uno sconto in fattura all’impresa; oppure attraverso la cessione del credito fiscale ad una banca (o agli altri soggetti individuati dal decreto). Possono accedervi tutte le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni per un numero massimo di due unità immobiliari; i condomini, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore. Sono invece esclusi immobili di lusso, ville e castelli.



Ecco gli interventi “trainanti” che possono godere del superbonus: isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (“cosiddetto cappotto termico”); sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione invernale con pompe di calore in abitazioni unifamiliari. A questi interventi si possono aggiungere opere “trainate”: lavori rientranti nell’elenco delle spese di riqualificazione energetica ordinarie, finestre, caldaie a condensazione, impianti fotovoltaici, ecc. E' possibile chiamare ai numeri tel. 0187.286653 - cell. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it