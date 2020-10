Su restrizioni e chiusure Rete imprese Italia chiede incontro al prefetto

La Spezia - Serve un incontro urgente con la Prefettura della Spezia. A chiederlo è Rete imprese Italia che racchiude le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti in merito alle recenti disposizioni del Dpcm uscito qualche giorno fa che impone la chiusura anticipata a bar e ristoranti e quella totale per altre realtà produttive.

Qualcosa potrebbe già muoversi da domani, intanto, in una nota Rete imprese Italia specifica che: "Abbiamo già chiesto al prefetto della Spezia un incontro urgente per rappresentare la situazione di grave disagio di imprenditori e dipendenti alla luce delle nuove misure restrittive introdotte dal Dpcm del 25 ottobre 2020 che mettono in grave difficoltà le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), centri benessere, palestre, piscine, sale gioco, sale da ballo, discoteche".



"Le associazioni facenti parte di Rete imprese Italia - conclude la nota -, anche alla luce delle proteste spontanee e della crescente rabbia delle categorie più colpite dalle chiusure, chiede con forza un ripensamento su alcune misure oltre ad interventi immediati a sostegno delle categorie".