Strategie di promozione per distribuire al meglio i flussi turistici

E' l'idea emersa dall'incontro tra l'agenzia regionale "La mia Liguria" e Confartigianato per la presentazione del programma della promozione turistica 2019.

La Spezia - Destagionalizzare, fare rete in tutti i territori e ridistribuire i flussi. Puntare in maniera efficiente sul turismo e alle vetrine d'eccellenza fino al premio Nobel con i fiori di San Remo. Sono le strategie condivise dall'Agenzia regionale per la promozione turistica "La mia Liguria" che oggi pomeriggio era nella sede di Confartigianato alla Spezia per presentare il piano 2019 agli operatori del settore.

" In quanto agenzia regionale - ha spiegato il Commissario Straordinario dell'agenzia “In Liguria” Pietro Paolo Giampellegrini - promuoviamo tutti i territori. Dopo il crollo di Ponte Morandi e l'ondata di maltempo di ottobre abbiamo deciso di investire maggiormente sulla promozione dei territori colpiti. In merito Regione Liguria ha deciso di raddoppiare il fondo per l'agenzia arrivando a 1milione e 600mila euro per il 2019 e noi abbiamo proposto agli operatori tutta una serie di operazioni per investire sui mercati esteri. Confermiamo tutte le attività svolte nel 2018 e ampliarla per l'anno prossimo puntiamo a partecipare alle fiere internazionali di Londra e Berlino, poi al Forum di San Pietroburgo. Saranno confermate anche la Bit e l'Ittg di Rimini. Chiuderemo il 2019 in bellezza con la partecipazione della Liguria al Premio Nobel. Storicamente i fiori vengono forniti da San Remo. Quindi Regione Liguria sarà in Svezia con una sua rappresentanza ci sarà un workshop da Eataly, una cena di Gala con le autorità svedesi e di Stoccolma con un'iniziativa di promozione anche con i media locali".

Confartigianato La Spezia ha una rete importante dedicata al turismo con la quale punta a destagionalizzare. "Questo programma dell'agenzia regionale - ha detto Giuseppe Menchelli direttore di Confartigianato - ci trova in piena sintonia perché sono i nostri stessi obiettivi che sono quelli di: aumentare la qualità complessiva del nostro turismo, allungare la stagione e allargare i territori sui quali indirizzare i flussi. Così facendo riusciremmo a risolvere un annoso problema: ridistribuire le presenze in tutta la provincia per riequilibrarle in modo che non ci siano luoghi troppo pieni e viceversa".