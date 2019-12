Strade e gallerie, lavori finanziati

La Spezia - Cinquecentomila euro dal Fondo strategico della Regione Liguria sono stati messi a disposizione per interventi di messa in sicurezza su strade provinciali nell'ambito del piano strade 2020. "Si tratta di fondi che sono destinati alla Provincia della Spezia - spiega l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -, con cui abbiamo condiviso e individuato tre progetti prioritari su strade provinciali che riguardano la direttrice delle Cinque Terre, una delle zone più colpite da problemi di dissesto e, allo stesso tempo, utilizzata in modo sostanziale da turisti e residenti". Si tratta del ripristino della funzionalità dei passanti idraulici (canaline) per regolare il flusso dell'acqua piovana e della carreggiata a seguito di un cedimento sulla provinciale 61 in località Muro inferiore, a Vernazza; dello svuotamento delle rete metalliche di protezione di caduta massi e del ripristino e sostituzione delle protezioni tra località Fabiano e la galleria Biassa alla Spezia (provinciale 370) e di un intervento analogo a Riomaggiore, tra la galleria Lemmen e fine strada, sempre sulla 370.



"I primi due interventi hanno un costo previsto di 105mila euro l'uno, di cui 100 coperti dal fondo strategico - precisa Giampedrone -, mentre quello che riguarda Riomaggiore ha un costo previsto di 315mila euro, di cui 300 coperti sempre dal Fondo strategico. Regione Liguria ha stanziato complessivamente 4 milioni di euro per il piano strade, proprio per intervenire su tutte le Province su un tema delicato e di primaria importanza come la messa in sicurezza delle strade". Dei 4 milioni stanziati provenienti dal Fondo strategico, due sono andati alle Province e alla Città metropolitana, in parti uguali, per finanziare appunto interventi proposti dalle quattro amministrazioni locali e condivisi con Regione Liguria, mentre altri due sono destinati ai Comuni e alle strade comunali: "Ai primi di gennaio - conclude Giampedrone -. con la collaborazione di Anci e delle stesse province, verranno individuate le strade comunali oggetto di finanziamento, prevedendo una distribuzione uniforme su tutto il territorio regionale e tenendo presenti le attuali emergenze legate alle viabilità".