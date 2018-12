Stop al polistirolo nei fast food per salvare il mare

La Spezia - L'Unione europea ha concordato un testo definitivo della direttiva per combattere la plastica monouso. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa è arrivato ora a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo dei ministri dell’Ambiente: “Una giornata importante per tutti coloro che si battono da tempo per contrastare l'inquinamento da plastica nei mari del Pianeta. Aspettiamo di leggere il testo definitivo ma intanto sono soddisfatto perché Consiglio, Commissione e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo in tempi molto brevi, al di là delle aspettative. Nel testo della direttiva compaiono passi avanti sulla riduzione dell’impatto ambientale di alcuni tipi di plastica e delle reti da pesca oltre al divieto dell’utilizzo dei contenitori per cibi e bevande composti da polistirolo espanso, quelli usati nei fast-food. Tuttavia troppe misure concordate, necessarie a ridurre i rifiuti in plastica, non compaiono nel testo finale” commenta il ministro.



“Alla ripresa dei lavori parlamentari, passata la Finanziaria, presenterò la legge “Salvamare” per combattere la plastica monouso e potremo correggere il tiro e andare oltre, consolidando la leadership che l’Italia ha sul tema della riduzione della plastica monouso, con i provvedimenti già adottati sulle microplastiche e il credito d’imposta per la riduzione di tutti gli imballaggi”.



Domani la Farnesina diventerà #plasticfree aderendo alla campagna promossa dal Ministero dell’Ambiente. "Ci tengo a complimentarmi con il Ministro, Enzo Moavero Milanesi per questa scelta e anche per la data simbolica in cui viene adottata. Ancora una volta possiamo dire che nella lotta alla plastica il governo, ai massimi livelli, c'è".