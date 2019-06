Stipendi in ritardo, scioperano i lavoratori che puliscono la stazione

La Spezia - Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Mobilità, Ugl Taf e Orsa Ferrovie dichiarano lo sciopero dei dipendenti della ditta Manital Idea Spa nella giornata di domani, venerdì 14 giugno, ed esprimono "disappunto per l'ennesimo ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte della ditta che ha in appalto la pulizia nelle stazioni della Liguria tra le quali Ventimiglia, Sanremo, Savona, Genova Sampierdarena e La Spezia Centrale".



Le organizzazioni sindacali, si legge nella nota congiunta, "non avendo avuto risposte positive nell'incontro del 3 giugno in Prefettura volto ad avere garanzie sul pagamento regolare degli stipendi e ritenuti assolti gli obblighi previsti dalla legge e dalla regolamentazione provvisoria del settore degli appalti ferroviari, proclamano una prima azione di sciopero dei lavoratori degli appalti ferroviari dipendenti della ditta Manital Idea Spa. Per i sopracitati motivi i lavoratori incroceranno le braccia per metà prestazione lavorativa il giorno 14 giugno 2019".