Stile artigiano, sapori e mestieri sul web

La Spezia - Sarà un nuovo format quello che permetterà di poter svolgere anche nel 2020 l'inziativa di Confartigianato "Stile Artigiano - Sapori & Mestieri". La tanto attesa manifestazione che da anni si svolgeva nel centralissimo corso Cavour alla Spezia, tanto amata dal pubblico e conosciuta come "quella del cioccolato", quest'anno si piega al coronavirus e si svolgerà in formato digitale. “Purtroppo quest'anno - spiega Paolo Figoli, presidente di Confartigianato - non saremo fisicamente in Corso Cavour con stand, dolci e artigianato, ma vogliamo essere vicini ad ogni imprenditore, ad ogni cittadino e ad ogni goloso. Sarà tuttavia un’edizione densa di iniziative, invitiamo tutti a scoprirla con curiosità, lanciando uno slogan #iocomproartigiano #iocomprosottocasa #iovivoilmioquartiere!”. L'iniziativa sarà realizzata con il contributo della Regione Liguria per il tramite della Commissione Regionale dell'Artigianato (CRA). “Il “saper fare” della nostra secolare cultura artigiana – commenta Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria - rappresenta uno dei pilastri dell’economia e della società italiana. Per questi motivi la Regione Liguria è al fianco della manifestazione Stile Artigiano, che da molti anni promuove e sostiene il nostro artigianato e, insieme a Confartigianato, lanciamo un sentito invito a comprare prodotti liguri per le prossime feste natalizie”.



“La Digital Edition di Stile Artigiano - aggiunge Giuseppe Menchelli, Direttore Confartigianato della Spezia ringraziando la Regione - è una preziosa occasione per promuovere con la Regione Liguria i marchi di qualità che servono per valorizzare e migliorare le professionalità del comparto dell’artigianato tradizionale e tipico”.

“Quest'anno ci mancherà il contatto con il pubblico - chiosa Antonella Simone, responsabile eventi di Confartigianato - ci mancherà leggere la gioia e la curiosità negli occhi dei bimbi, la collaborazione portata avanti da tanti anni con gli amici dell'A.I.L., della CRI, con i professori e gli studenti degli Istituti Scolastici. Di contro ci ripaga l'entusiasmo con il quale i nostri artigiani ci hanno accolto nei loro laboratori svelandoci i segreti delle loro creazioni. L'auspicio, per l'edizione del prossimo anno, è quello di poterci incontrare nelle piazze, quelle reali, e poter degustare le mille tentazioni offerte dai tanti produttori e che chissà, magari, ci sembreranno ancora più buoni”.



L'evento Confartigianato svilupperà una vetrina virtuale per le aziende spezzine su un portale dedicato visitabile accedendo a: qui. Ma la promozione delle attività artigiane del nostro territorio non si ferma qui e, così come quelle legate al turismo e ai pubblici esercizi, avverrà sulla stampa locale, sui canali social (FB, Instagram, Twitter) e con la trasmissione "Stile Artigiano - Sapori & Mestieri - Aspettando il Natale" in onda su Tele Liguria Sud (in quattro puntate mercoledì in prima serata alle ore 21.30 con repliche il lunedì alle 23.30, il martedì alle 19 e il venerdì alle 22.35) dove le imprese mostreranno dei brevi tutorial dedicati ai regali natalizi. Guideranno il pubblico nella creazione di piccoli pensieri, in alcune ricette culinarie tutte dedicate al Natale e ci faranno vivere il loro lavoro frutto del sapiente uso delle mani, della creatività, della passione e del cuore.



Quest'anno, in questa speciale edizione di "Stile Artigiano", riusciremo a capire ed apprezzare forse quanto mai successo fino ad ora, il vero lavoro di un artigiano. Ecco le imprese che hanno già aderito all'iniziativa: Arte E Natura Guide Turistiche Abilitate - La Spezia, Birrificio del Golfo - La Spezia, Casalini Arte e Vetro - La Spezia, Centro Estetico La Dolce Vita di Mariangela Bei - Sarzana, CR Tappezzeria - La Spezia, Fabbrica d'Arte Monterosso, Ferdeghini Tipografia - La Spezia, Frantoio Lucchi & Guastalli - Santo Stefano Magra, Gelateria Il Cuore dei Golosi - La Spezia, Gelateria La Dolce Vita - La Spezia, I Solitari Porcellane - La Spezia, La Rouche Atelier - La Spezia, L'Artigiano del Cioccolato - La Spezia, Mammi Pasta Fresca - La Spezia, MonSacFou - La Spezia, MStaff Catering, Osteria del Carugio - Porto Venere, Pasticceria Dulcis in Follo - Follo, Pasticceria Fiorini - La Spezia, Pasticceria Gemmi - Sarzana, Pasticceria La Bottega delle Delizie - La Spezia, Pasticceria Perla - Levanto, Produzione pasticceria Altrochè Dolci - Bolano, Ristorante Pizzeria Il Timone - Porto Venere, Trattoria Bellavista - La Spezia, Sartoria del Corso - La Spezia.



Tutte le aziende interessate a partecipare all'iniziativa possono ancora iscriversi contattando Confartigianato Eventi, tel. 0187.286655 - email: simone@confartigianato.laspezia.it