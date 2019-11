Stile artigiano, confermate le presenze e si guarda al futuro

La Spezia - Diecimila persone confermate in tre giorni nonostante la pioggia battente. Oggi gli stand di "Stile artigiano - Sapori e mestieri" hanno "salutato" in via definitiva Corso Cavour ed è tempo di bilanci. Il cielo è stato poco clemente è un dato di fatto e il boom di presenze, come c'era da aspettarsi, c'è stato domenica complice l'assenza del maltempo che ha segnato pesantemente Savonese e Ponente.

"Il bilancio - spiegano da Confartigianato la Spezia - è tutto sommato positivo. Chiaramente non c'era abbastanza margine per capire che il maltempo alla Spezia sarebbe stato così intenso. Ragionando in prospettiva spesso si è sentito parlare dello spostamento fisico di Stile artigiano e di quello temporale dalla "Fattoria in città". A nostro avviso le due manifestazioni si rafforzano l'una con l'altra. Stile artigiano dura tre giorni e "Fattoria in città, almeno per quest'anno, uno e mezzo garantendo una continuità e un particolare colpo d'occhio dall'inizio di Corso Cavour fino a Piazza Cavour. Tornando agli spostamenti invece vanno tenuti in conto una serie di aspetti a partire da quello strutturale: gli operatori sono ospitati in strutture solide, ignifughe, resistenti e di fatto più ingombranti di quelle più leggere posizionabili in altre zone della città".



La soluzione migliore quindi, almeno dal punto di vista strutturale, rimane la classica formula di Corso Cavour. Per l'associazione di categoria un altro aspetto da mettere in evidenza è la forte riduzione dei contributi. "In passato - spiega il direttore dell'associazione di categoria - venivano erogati più fondi dalle istituzioni per manifestazioni di questo genere e di conseguenza con maggiori possibilità sia di promozione che per la partecipazione dei produttori. Sarebbe importante che tornassero".



Nelle tre giornate della manifestazione si sono tenuti alcuni eventi collaterali, oltre ai giri per i palazzi e le botteghe storiche, anche "Lo scontrino vale doppio" per il quale in 39 esercizi del centro storico erano applicati degli sconti per chi veniva a fare acquisti munito di scontrino delle attività di Stile artigiano.

"Gli scontrini - ha concluso Antonella Simone - saranno spendibili fino all'8 dicembre. Infine ricordiamo che sempre a dicembre premieremo la vetrina più bella addobbata ad hoc per in occasione della nostra manifestazione. Entrambe le iniziative hanno riscosso interesse".