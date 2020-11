Stefano Bettalli guiderà anche la Filt, primo a dirigere due categorie

La Spezia - L’assemblea generale della Filt-Cgil Spezzina, riunita il 20 novembre 2020, ha eletto Stefano Bettalli, nuovo segretario generale della categoria che rappresenta i lavoratori dei trasporti. Stefano Bettalli, 51 anni, è già segretario generale Filctem Cgil da settembre 2019 ed è il primo dirigente nella storia della Camera del Lavoro Spezzina a dirigere due categorie. Ha ricoperto l’incarico di segretario generale della Fiom-Cgil dal 2006 al 2013; è stato segretario della Camera del lavoro di Sarzana fino al 2015 per poi approdare in Fillea CGil come segretario organizzativo. Bettalli sostituisce Fabio Quaretti che continuerà nel suo incarico di segretario organizzativo della Camera del Lavoro Spezzina. A Quaretti va il ringraziamento ed il plauso per l'ottimo lavoro svolto durante 14 anni di permanenza nella Filt Cgil spezzina.