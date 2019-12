Stazione crocieristica, domani vertice tra Authority e Lsct

La Spezia - “Sul fronte delle crociere, ottenuto da parte delle tre compagnie l’assenso della commissione Antitrust, tra due giorni, giovedì 19 dicembre, saranno stipulati gli atti con Msc, Royal Caribbean e Costa Crociere per la gestione del Terminal e l’avvio del progetto della nuova stazione crociere della Spezia”. Lo ha affermato stamattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Centro unico servizi alle merci, Carla Roncallo, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale. Il “puzzle”, come lo ha definito la numero uno di Via del Molto, non è dei più semplici. Perché per pensare alla nuova stazione crocieristica occorre liberare Calata Paita. Ma per liberarla serve che prima La Spezia Container Terminal ampli il Molo Garibaldi e, ha osservato Roncallo, i bandi destinati a questo intervento da parte di Lsct ancora non sono stati lanciati. “Domani incontriamo Lsct – ha proseguito la presidente -, cercheremo di capire se le cose a breve potranno sbloccarsi, come auspichiamo. Bandi entro Natale? Speriamo, non è scontato. Magari domani avremo qualche novità. Si tratta di un passaggio delicato”. “Si tratta di un'azienda seria alla quale riteniamo di dover dare fiducia”, ha concluso il segretario generale Francesco Di Sarcina.