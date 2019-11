Stati generali dell'economia, idee sul tavolo

La Spezia - Sarà il grande Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ad ospitare l'evento di chiusura degli “Stati generali dell’economia della Spezia 2019” promosso da Confindustria La Spezia con la partecipazione di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Lunedì 11 novembre alle 14.30 i maggiori esponenti del mondo delle istituzioni, dell’impresa e del lavoro, dell’economia e delle parti sociali si ritroveranno all'evento conclusivo. Riccardo Riva - Senior Manager di EY S.p.A, partner scientifico di Confindustria La Spezia, presenterà il documento predisposto con il contributo e la collaborazione di tutte le associazioni datoriali e ordini/collegi professionali tecnici.



Nella prima parte, che sarà chiuso dall’intervento di Francesca Cozzani, presidente Confindustria La Spezia, interverranno (seguendo l’ordine del programma):

Gruppo di Lavoro 1 - Crescita aziendale come fattore di sviluppo

Paolo Figoli - Presidente Confartigianato La Spezia in rappresentanza di Rete Imprese Italia;

Marco Grillo - Responsabile Relazioni Industriali Fincantieri SpA;

Gianpiero Lorandi - Direttore Coordinamento Business Divisione Elettronica Leonardo SpA;



Gruppo di Lavoro 2 - Le necessità formative per essere competitivi

Alessandra De Simone - Rappresentante Associazioni Cooperazione,

Roberto Guido Sgherri - Presidente Fondazione ITS La Spezia - Istituto Tecnico Superiore;



Gruppo di Lavoro 3 - Infrastrutture e spazi produttivi

Salvatore Avena - Amministratore Delegato La Spezia Port Service per le Associazioni operatori Logistica;

Francesco Ferrari – Componente Consiglio Direttivo Ance La Spezia;

Federica Maggiani - Presidente CNA La Spezia per Rete Imprese Italia;



Gruppo di Lavoro 4 - Sostenibilità: Città, Industria e Turismo

Gianfranco Bianchi - Presidente Confcommercio La Spezia per Rete Imprese Italia;

Alessandro Ravecca - Presidente Confesercenti La Spezia per Rete Imprese Italia;

Francesca Zani - Presidente Ordine Architetti La Spezia per Ordini Professionali.



I lavori proseguiranno con una tavola rotonda moderata da Filippo Paganini, Presidente Regionale Ordine dei Giornalisti: Giorgio Lazio - Comandante Comando Marittimo Nord; Luciano Pasquale - Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria; Pierluigi Peracchini - Presidente Provincia della Spezia e Sindaco della Spezia; Carla Roncallo - Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Antonio Carro - Segretario Generale CISL La Spezia in rappresentanza di CGIL, CISL e UIL.



Chiude i lavori, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria.

L’evento è aperto a tutti gli interessati previa registrazione on line collegandosi a:

https://www.confindustriasp.it/stati-generali-della-economia-della-spezia/