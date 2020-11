Startup innovative, le croniche difficoltà della provincia spezzina

La Spezia - Impossibile non tenere conto di quanto stiamo vivendo. Normale che l'emergenza in atto caratterizzi le classifiche con cui ItaliaOggi ha eleborato la graduatoria finale sulla qualità della vita. Entrando nel dettaglio, alla voce "Affari" emergono altri dati interessanti quanto meno per fotografare la situazione in essere con un vettore in particolare che spicca sugl altri: la cronica difficoltà che ha la nostra provincia di veder nascere startup e pubbliche medie imprese innovative. Nel 2020 vale il 90esimo posto (nel 2019 era 95esima ma di certo non c'è da fare i fuochi d'artificio) in una classifica ovviamente guidata da Milano. La Spezia migliora seppur relativamente la posizione per quel che concerne il tasso occupazionale (dal 62° al 56° posto) e quello relativo alla disoccupazione (dal 63° al 58° posto) mentre il "saldo" delle imprese registrate ogni 1000 abitanti rimane vicino a quello dello scorso anno: nella classifica guidata dalla provincia di Grosseto con 131 imprese, la Spezia passa dal 73° al 74° posto fermando il numero a 95,3. Di contro si assiste ad una caduta vera e propria se si scandaglia la classifica delle imprese cessate ogni 100 attive: Matera ne ha 5,08 ed è prima, Spezia con 7,95 passa dal 27° posto del 2019 al 95° posto del 2020. Infine la nostra provincia scende al terzo posto, dietro Belluno e Bolzano, alla voce "importo medio protesti per abitante": l'anno scorso era la prima provincia italiana.