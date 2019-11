Start up, a Spezia numeri pigri

La Spezia - 10.630: tante sono le startup registrate in Italia. Il dato emerge dal rapporto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, relativo ai dati del terzo trimestre 2019. Nel complesso le imprese innovativi sono aumentate di quasi due punti percentuali rispetto alla rilevazione del secondo trimestre. Il loro valore? Si stima si aggiri attorno al miliardo e duecento milioni di euro. La regione che prevedibilmente ospita più start up è la Lombardia, che ne conta oltre 2.800, seguita a debita distanza dal Lazio (quasi 1.200). Seguono Emilia Romagna (940), Veneto (886) e Campania (859). Segue, fuori dalla zona Champions, il Piemonte, con 591 imprese innovative. In questa particolare graduatoria la Liguria è 15ma, con 198 start up. IlSole24Ore, dati ministeriali alla mano, ha analizzato a livello provinciale il rapporto tra il numero di imprese di questo tipo e la popolazione. 'Volano' province come quelle di Milano (62 start up ogni 100mila abitanti) e Ascoli Piceno (48), mentre il risultato altrove è decisamente più pigro, Spezzino compreso: 5 start up ogni 100mila anime, come Sondrio e Grosseto, tanto per cercare compagni di viaggio.



A livello ligure, Genova conta oltre 19 start up ogni 100mila abitanti, mentre Imperia (2.4) è il fanalino di coda e Savona (5.4) sta appena sopra Spezia. Quattro imprese ogni 100mila apuani nella provincia di Massa Carrara. Assieme a Savona, le uniche province del Nord con una concentrazione inferiore a quella spezzina sono Asti e Vercelli. Ma che profilo hanno le start up del levante ligure? Anche questo lo racconta il quotidiano economico milanese attingendo al report del Mise. Sei realtà sono nei servizi, settore più gettonato. Si tratta di Italy Crowd, Haruspex, Fivestay, Affitto certificato, Heatlhspezia e Pix. Tre start up figurano invece alla voce industria/artigianato: Sds Safety, Microdesign e Balance. Chiudono Eattiamo, sul fronte del commercio gastronomico, e le vespette di Dotevè, start up attiva nel turismo.