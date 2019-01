Sportello unico per l'edilizia informatico, via alla sperimentazione

Sino al 30 giugno professionisti e cittadini portanno presentare le pratiche sia in formato cartaceo che digitale. Poi il sistema entrerà definitivamente a regime.

La Spezia - Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune della Spezia diventa telematico. Dal 15 gennaio ha infatti preso il via la fase sperimentale della nuova configurazione dello sportello che andrà a concludersi il 30 giugno prossimo.

Nelle scorse settimane l'assessore all'Urbanistica, Anna Maria Sorrentino, ha incontrato i rappresentanti di tutti gli ordini professionali per illustrare loro la presentazione telematica delle pratiche edilizie tramite il portale telematico web, sottolineando "l’importanza di questo nuovo strumento che consente una semplificazione nella predisposizione, controllo e inoltro della documentazione informatica oltre a rappresentare un obbligo normativo".



Il progetto, approvato ufficialmente dalla giunta nei giorni scorsi, prevede la creazione di uno sportello unico per l’edilizia telematica comunale che consenta la presentazione di tutte le pratiche edilizie in modo telematico sulla piattaforma Sue dedicata.

Con tale impostazione si è in grado di creare un sistema unico di archiviazione delle pratiche edilizie e quindi della loro dematerializzazione, uno strumento accessibile a chiunque tramite il sistema di consultazione on line delle pratiche edilizie sul sito istituzionale del Comune. Con la creazione dello sportello telematico per le pratiche edilizie si costituisce un archivio digitale e si potranno compilare le istanze edilizie, predisporre una copia digitale di qualunque documento da allegare, firmare digitalmente il tutto, trasmetterlo via internet al protocollo comunale e anche tracciare i documenti e sapere a che punto dell'iter amministrativo si trovano.



Nasce quindi un servizio innovativo per la presentazione delle pratiche da parte dei professionisti, dei cittadini e delle imprese, con portali che consentono di dar seguito alle richieste presentate al Comune della Spezia in modo completamente digitale ed automatizzato, quindi con una maggior velocità e comodità da parte di professionisti del settore e dei cittadini che potranno ottenere documenti e risposte via web senza doversi recare negli uffici.



Nel corso del periodo sperimentale e transitorio sarà possibile l'accettazione di istanze di pratiche di Sue, sia in formato cartaceo comprensive di file, firmati digitalmente dal tecnico incaricato, conformi alla documentazione cartacea, che in formato elettronico inserite attraverso lo sportello telematico https://spezianet.istanze-online.it. Dal 1° di luglio verranno accettate unicamente pratiche Sue in formato elettronico inserite attraverso lo

sportello telematico.