Sportello per disoccupati e intesa 'nautica' con la Camera di commercio

Lavoro e sviluppo, le mosse del Comune. Tutti principali attori economici della città nella 'Rete' per l'occupazione.

La Spezia - Il Comune della Spezia è pronto a lanciare uno sportello di ascolto, accoglienza e informazione rivolto alle persone in cerca di lavoro. L'obbiettivo? "Fornire un supporto in un momento come quello attuale, caratterizzato dalle conseguenze della crisi economica e dalle incertezze dovute alla sperimentazione dei nuovi processi introdotti con la riforma del lavoro", si legge nelle carte di Palazzo civico. Lo sportello partirà questo mese e, per renderlo uno strumento efficace e proficuo, l'amministrazione intende dar vita a una 'Rete per il lavoro'.



Un soggetto al quale sono pronti ad aderire numerosi protagonisti della vita economica e sociale spezzina: Cgil, Cisl e Uil, Conform, Confcooperative, Confesercenti, Forma-Ente, Formimpresa, Lega cooperative e mutue, Cna, Fcl, Fondazione Its, Scuola nazionale trasporti, Unione provinciale agricoltori, Cisita, Confindustria, Aesseffe, Uil, Scuola edile, Cgil, Openjobmetis, Ciofs, Confcommercio, Manpower e Isforcoop.

La Rete darà vita a una collaborazione pubblico-privata volta a inserire lavorativamente chi è senza occupazione, in particolare soggetti fragili e svantaggiati.



E se da un lato si parla di occupazione, dall'altro si parla di sviluppo. In particolare, lo scorso autunno Palazzo civico ha avviato il 'Laboratorio dello sviluppo economico', un momento di incontro tra i protagonisti della vita economica spezzina utile per approfondire temi prioritari per la crescita della città. Tra questi attori, la Camera di commercio Riviere di Liguria - che tocca i territori della Spezia, di Imperia e di Savona - che, assieme a Palazzo civico, ha messo nero su bianco un'intesa che vedrà i due enti scambiarsi dritte, dati e conoscenze.



In particolare, il Comune della Spezia si impegna a mettere a disposizione dell'ente camerale i dati che emergeranno dallo studio sulla nautica avviato nell'ambito del 'Laboratorio dello sviluppo economico', nonché a realizzare la 'Rete per il lavoro' menzionata prima. Dal canto suo, la Camera di commercio promuoverà studi sull'economia del mare, metterà sul piatto i numeri di InfoCamere e fornirà un suo dipendente allo sportello per il lavoro che sta per prendere piede nel capoluogo.