Spigas Clienti, 150 assunzioni per il nuovo call center

La Spezia - Spigas Clienti, società del Gruppo Canarbino, lancia un progetto per la creazione di un hub di call center di eccellenza, con l'ambizioso programma di assumete almeno 50 operatori l’anno per il prossimo triennio. “Il rafforzamento della nostra azienda - afferma il presidente, ing. Aldo Sammartano - è un segnale importante per il territorio ed in evidente controtendenza rispetto ad altre realtà che stanno invece indebolendo la loro presenza nella provincia spezzina. Il nuovo progetto per la creazione di un hub di call center di eccellenza, con un ambizioso progetto di assunzione di almeno 50 operatori l’anno per il prossimo triennio, rappresenta anche una risposta immediata al bisogno di occupazione del nostro territorio in questo momento di incertezza e di attesa. La ricerca di personale locale resta un nostro primario obiettivo perché garantisce le ricadute economiche e sociali interamente sul nostro territorio e non trasferite altrove o addirittura all’estero”.



L'avvio della campagna di assunzioni per il nuovo call center è stata decisa sia per potenziare e diversificare i servizi alla clientela sia, spiegano dall'azienda, "per concorrere ad offrire in anticipo risposte concrete a quanti vivono nell’incertezza del posto di lavoro, a quanti cercano nuove esperienze lavorative e a coloro che desiderano un’opportunità in un’azienda stimolante e dinamica".



“I profili che inseriremo nel nostro call center - precisa la responsabile risorse umane del gruppo Lucia Garfagnini - avranno la possibilità di crescere e di stabilizzarsi all’interno della nostra struttura aziendale. I destinatari sono prioritariamente i residenti in provincia della Spezia, dove Spigas Clienti opera da anni e dove ha superato i 20mila utenti di gas ed energia elettrica, e nella provincia di Massa e Carrara, dove la società ha recentemente inaugurato due sportelli commerciali, uno ad Aulla e l’altro a Marina di Carrara”.