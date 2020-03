Spi, Slc e Fisac: “Pensioni e banche, rispettiamo le regole”

La Spezia - Spi Cgil, Slc Cgil e Fisac Cgil rivolgono ai pensionati ed alla cittadinanza un appello al rispetto delle regole per il ritiro delle pensioni e per le operazioni bancarie in questo difficile momento dell'emergenza Covid-19.



Per quel che concerne Poste Italiane, le pensioni del mese di aprile 2020 verranno accreditate il 26 marzo 2020 per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto corrente Bancoposta o Postepay Evolution. Con una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution è possibile prelevare contanti dai 7000 sportelli automatici ATM Postamat, senza fare la coda all'interno degli uffici postali. Se non si può fare a meno di prelevare la pensione in contanti all'interno dell'ufficio postale ricordarsi di rispettare il calendario seguente secondo l'ordine alfabetico del cognome:



Giovedì 26 marzo dalla A alla B

Venerdì 27 marzo dalla C alla D

Sabato 28 marzo dalla E alla K

Lunedì 30 marzo dalla L alla O

Martedì 31 marzo dalla P alla R

Mercoledì 01 aprile dalla S alla Z



Queste disposizioni sono state prese per garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. In questa fase delicata ognuno è chiamato a fare la sua parte: bisogna recarsi in ufficio postale solo per operazioni essenziali e indifferibili e, ove possibile, indossare i dispositivi di protezione personale. Rispettare le regole di ingresso all'interno degli uffici postali e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri all'esterno e nelle sale aperte al pubblico.



Per quanto attiene i servizi bancari coloro che ricevono la pensione direttamente sul conto corrente bancario, sono invitati a recarsi il meno possibile in filiale, e se è proprio necessario attenersi alle disposizione impartite dal proprio istituto di credito. La cosa migliore è usare bancomat o altri sistemi di pagamento elettronico per tutte le operazioni di pagamento. Nel rinnovare il sostegno e la vicinanza in questo difficile momento ai lavoratori postali, bancari e ai pensionati del nostro territorio Spi Cgil, Slc Cgil e Fisac Cgil invitano al rispetto di queste raccomandazioni nello spirito di collaborazione reciproca.