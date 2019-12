Spezzino al top per la produzione di vino, si festeggia col primo vermentino metodo classico

La Spezia - Unica ed inimitabile, la viticoltura dell’estremo levante ligure non smette mai di stupire, con gli “angeli pazzi” delle Cinque Terre e i vini “con la palma” dell’antica Luni: anche nel 2019, per quantitativo di vino prodotto (37%), per superficie coltivata (40%) e per valore della produzione (36%), il primato regionale per la viticoltura va alla Spezia dove, con la vendemmia appena conclusa, si rileva una produzione di almeno 3,3 milioni di litri di vino, buona parte del quale potrà fregiarsi delle denominazioni Doc e Igt.



È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti La Spezia su dati Istat 2019 a chiusura della campagna vitivinicola che evidenzia un comparto in crescita che conta più di mille produttori di uva, fra professionisti e hobbisti, e oltre 50 cantine vinicole nelle quali si producono vini di eccellenza a marchio Doc Colli di Luni, Colline di Levanto, Cinque Terre/Sciacchetrà e Igt Liguria di Levante.



"Il primato di quest’anno – prosegue la Coldiretti – lo si festeggia con l’arrivo sul mercato proprio in queste ore del primo “metodo classico” realizzato con uve 100% Vermentino, coltivate a Luni, dove è stato realizzato un vigneto ad hoc, con allevamento e potature gestite in modo da produrre uve con caratteristiche ottimali per essere spumantizzate, ovvero con l’obiettivo di ottenere maggiore acidità e freschezza. L’idea nasce dall’intuito della famiglia Federici che ha deciso di dedicare l’etichetta al fondatore della cantina Giulio, classe ‘56".



"La viticoltura è un settore di punta della nostra provincia – affermano il presidente di Coldiretti La Spezia Sara Baccelli e il direttore Francesco Goffredo – cresciuto scommettendo sull’identità, fatta di una tradizione millenaria che i nostri imprenditori custodiscono gelosamente. La vendemmia appena conclusa ha prodotto meno uve (-10,8%) rispetto alla precedente a causa dell’andamento climatico della primavera/estate 2019 ma nonostante questo la qualità si è confermata ottima garantendo al vino spezzino di poter ulteriormente consolidare il proprio mercato sia a livello nazionale che mondiale. E come dimostra la nuova uscita sul mercato dello spumante con vermentino in purezza, tanta è la voglia di crescere, sperimentare e creare nuovi prodotti. Da qui la necessità di prevedere idonee misure comunitarie per incentivare gli investimenti in ammodernamento aziendale e per consentire di aumentare la superficie vitata, prima di tutto recuperando vigneti abbandonati ma anche creando nuovi impianti".