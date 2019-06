Spezzino a tutta servizi, l'industria 'vince' solo a Follo e Arcola

La Spezia - A vele spiegate verso la 'società dei servizi': questo racconta il Rapporto sui risultati economici delle imprese stilato da Istat. “Più addetti ai servizi nei grandi centri, più impiegati nell’industria in provincia”, spiegano da IlSole24Ore, il cui 'reparto' Infodata ha redatto una serie di mappe che raccontano, comune per comune, quanti sono gli addetti dell'industria e quanti quelli dei servizi. Una lettura statistica operata naturalmente anche per La Spezia e provincia. Nel capoluogo non c'è storia: i servizi battono l'industria 21.500 a 7.200, un rapporto di forza tre a uno. In proporzione il divario è ancora maggiore nel secondo centro della provincia, Sarzana: i servizi dominano con oltre 5.700 lavoratori, mentre i sarzanesi operanti nell'industria sono circa 1.500. Confronto ancora più impari in località quali Lerici (quasi 1.300 contro un po' più di 200), Porto Venere, la Riviera, le Cinque Terre. A Santo Stefano si 'fronteggiano', oltre 2mila lavoratori dei servizi e 600 dell'industria.



Generalmente i servizi sono avanti nei comuni spezzini. Certo, in località come l'alta Val di Vara i numeri sono esili su entrambi i fronti, vista la 'concorrenza' del comparto silvo pastorale. In qualche landa, va detto, l'industria se la gioca (Riccò, Beverino, Vezzano, Castelnuovo, Luni) e in sporadici casi sta sopra: di poco, e con numeri minuti, a Pignone; valori ben più rotondi in comuni popolosi come Arcola (circa 1.350 nell'industria, un migliaio nei servizi) e Follo (oltre 1.100 a fronte dei 700 del terziario). A riprova che la manodopera industriale anche nello Spezzino risiede nella 'cornice' dei centri principali, dove invece pulsa il cuore dei servizi, comparto che fa altresì la parte del leone nelle località turistiche.