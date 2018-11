Spezzini e genovesi puntano le auto costose e amano i Suv

La Spezia - La Liguria è la terza regione italiana con maggiore richiesta di auto premium: è questo che emerge da un’analisi condotta dall’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online del portale DriveK (https://www.drivek.it), leader in Europa per la scelta e la configurazione di veicoli nuovi. I liguri che puntano ad acquistare un’auto del segmento premium seguono, percentualmente, solo i cittadini del Trentino Alto-Adige e Lombardia, e precedono quelli di Calabria ed Emilia Romagna.

L’analisi è stata svolta tra le richieste di preventivo superiori a €50.000 che gli abitanti della Liguria hanno effettuato dall’inizio dell’anno ad oggi. Ebbene, tra i modelli in commercio i liguri preferiscono i SUV e, nonostante le recenti restrizioni entrate in vigore, non rinunciano all’alimentazione diesel.

Nel dettaglio, infatti, i SUV rappresentano il 63,6% delle auto premium più ricercate. La maggioranza delle ricerche punta ad auto di un certo peso, che permettono una guida potente e con cui percorrere un gran numero di chilometri, ed è quindi comprensibile come la maggioranza punti ancora al diesel: lo richiede ben il 71% del totale, che evidentemente non si lascia intimorire dalle recenti restrizioni entrate in vigore in diverse regioni d’Italia.

Di contro, la Liguria si distingue dal resto d’Italia per la richiesta di auto elettriche: a voler adottare questa alimentazione è il 9% di chi desidera un’auto premium, a fronte di un 7% della media italiana.

«La disponibilità economica di chi punta a questo tipo di veicoli – dichiara Tommaso Carboni, Country Manager Italia di MotorK, società proprietaria del marchio DriveK – consente di non temere eventuali cambiamenti legislativi e permette di puntare a veicoli a gasolio, nonostante le crescenti restrizioni adottate dalle istituzioni italiane. Se un’auto a gasolio nuova (Euro6) ha ancora davanti a sé almeno 5 o 6 anni di circolazione indisturbata l’utenza premium ha poche remore ad acquistarle e preferisce avere la migliore delle soluzioni possibili ad oggi per le proprie abitudini di utilizzo».

Non sorprende che la classifica dei dieci modelli premium più richiesti online dai liguri sia dominata dagli sport utility vehicle o crossover, un segmento storicamente legato al diesel: in testa troviamo la Mercedes GLC, seguita da Alfa Romeo Stelvio e Jeep Grand Cherokee.

Non tutte le province liguri appaiono interessate allo stesso modo al segmento premium: percentualmente, sono La Spezia e Genova a far registrare un impatto maggiore della media per questo tipo di domanda di veicoli.



Di seguito, la top 3 dei modelli premium più richiesti online in Liguria:



1

Mercedes

GLC

€ 49.593



2

Alfa Romeo

Stelvio

€ 47.450



3

Jeep

Grand Cherokee

€ 57.200