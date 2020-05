Spezia vivi il centro: "Lunedì faremo un salto nel buio. Non sappiamo come comportarci"

La Spezia - "Lunedì 18, nell’attesa della delibera regionale ufficiale si potranno riaprire le nostre attività, con la consapevolezza che non sarà un ritorno alla normalità, ma l’inizio di una nuova avventura senza certezze ma con tantissimi dubbi e paure. A dire la verità siamo terrorizzati da ciò che ci aspetta, oltre alla mancanza certa di incassi, non abbiamo un “libretto di istruzioni” da seguire su come dobbiamo comportarci in merito alla parte igienico sanitaria. Avremmo piacere di sapere quali sono le norme cui attenerci, per poterle rispettare e per non incappare in multe". Lo afferma il direttivo del consorzio Spezia vivi il centro illustrando le difficoltà del comparto del commercio in questo periodo di transizione.



"Auspichiamo un sostegno, un aiuto da parte delle autorità competenti attraverso informazioni certe e controlli con lo spirito informativo, nella speranza di poter ripartire.

Siamo d’innanzi a un salto nel buio e chiediamo al Comune, alla Polizia municipale, Asl, di accompagnarci e condividere con noi, nello spirito positivo e costruttivo questa ripartenza delle nostre realtà e quindi del tessuto commerciale cittadino", concludono dal consorzio.