Spezia apre un ufficio turistico a Nizza

La Spezia - L'amministrazione comunale della Spezia è pronta ad aprire una 'vetrina' nella città di Nizza. Un ufficio turistico, più precisamente un punto informativo presso i locali della Camera di commercio Nizza. Si tratta di una delle azioni che si è concretizzata nell'ambito del progetto 10 Comuni, che coinvolge il Comune della Spezia e la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Giusto stamani l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia ha partecipato via web a una riunione per definire gli ultimi dettagli operativi in vista dell'apertura. "Un’opportunità importantissima per il nostro territorio per promuovere la nostra città in terra francese", osserva l'assessore di Fratelli d'Italia. Nei giorni scorsi, sempre nell’ambito del progetto 10 Comuni, la prestigiosa rivista Marie Claire aveva dedicato ampio spazio alla Spezia sulle pagine del mensile che è stato distribuito in tutta la Francia.



La vetrina nizzarda avrà un occhio di riguardo per il turismo enogastronomico. "Sono molto apprezzati infatti i nostri muscoli e ostriche - spiegano da Palazzo civico -, ma anche il turismo di tipo culturale ed esperienziale. Grande successo, ad esempio, ha avuto l’iniziativa Le vie di Dante tra Liguria e Toscana che celebra nel 2021 i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il quale, nel corso della sua vita, ha effettuato un cammino che lo ha portato ad attraversare la Lunigiana. Un percorso che vuole quindi valorizzare gli itinerari e i luoghi che hanno visto il Sommo Poeta nel suo esilio nel territorio della Lunigiana storica".

“Nei prossimi mesi – conclude l’assessore Frijia - saranno quindi messe in campo altre iniziative nella speranza che l’emergenza sanitaria mondiale cessi o allenti la morsa e si possa vedere finalmente e nuovamente turisti arrivare nella nostra città".