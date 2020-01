Spezia Risorse: "Le multe pagate sono il doppio di quanto detto dal Sole"

La Spezia - E' guerra di numeri tra Spezia Risorse e Il Sole24Ore, nello specifico per quello che riguarda i dati relativi alle multe non pagate nel 2018 da parte degli automobilisti spezzini.

"Relativamente all’articolo apparso in data 6 gennaio sul vostro quotidiano, che riprende i dati riportati nell’articolo del 5 gennaio pubblicato dal quotidiano “IlSole24ore”, devo intervenire correggendone i valori. Gli automobilisti spezzini - afferma l’amministratore delegato di Spezia Risorse Davide Piccioli - relativamente al pagamento volontario delle sanzioni del codice della strada elevate nell’anno 2018, hanno adempiuto con un confortante 47,29 % a fronte di una media nazionale del 37%. Elevate infatti sanzioni per complessivi 4.241 mila euro, ridotti a 3.793 mila euro per effetto del pagamento ridotto entro i 5 giorni, i cittadini hanno provveduto al pagamento volontario entro l’anno per complessivi 1 milione e 794mila euro. Nel corso dell’anno 2018 sono inoltre stati recuperati da Spezia Risorse ulteriori 773 mila euro. Un dato quindi che colloca i contribuenti spezzini tra i virtuosi della penisola, e non nelle retrovie come emergerebbe dai dati riportati dal quotidiano milanese".



"E’ importante ricordare - prosegue Piccioli - che il contribuente che assolve in maniera volontaria il pagamento delle imposte locali e delle sanzioni al codice della strada, oltre che dimostrare senso civico e di comunità, evita l’aggravio delle ulteriori spese che gli sarebbero addebitate nella successiva fase di riscossione. Tutte le somme vengono infatti richieste e grazie all’informatizzazione e alle banche dati è oramai inutile sperare che ci si dimentichi di richiedere un pagamento".



Anche il sindaco Pierluigi Peracchini ritorna sull’argomento dichiarando che "i dati forniti dalla società restituiscono una immagine del cittadino spezzino più vicina alla realtà, mettendo in evidenza ancora una volta il senso di maturità civica raggiunto dagli spezzini".