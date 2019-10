Spegne una candelina Moi e Toi Riviera

La Spezia - Sabato 12 Ottobre, la boutique Moi et Toi Riviera ha spento la prima candelina. I festeggiamenti per il primo anno di apertura sono avvenuti in piazza Beverini, 2 nel cuore della città di La Spezia dove le vetrine animate a festa hanno catturato gli sguardi non solo dei fedelissimi abitué ma anche dei passanti occasionali grazie all’eleganza e ricercatezza dei capi esposti. Simona Belloni, la titolare, sottolinea che l’unicità e l’originalità sono le caratteristiche fondamentali dei prodotti Moi et Toi Riviera.